المصيلحى: استخراج بطاقة تموينية للعمالة غير المنتظمة بعد التأكد من البيانات

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن، تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي تم إثارته على مدار سنوات ماضية، وعندما ننظر سنجد إلى أن الدعم النقدي أكثر كفاءة مع توفير السلع المطلوبة وسيتم استخراج بطاقات تمونيية للعمالة الغير منتظمة.وتابع وزير التموين أن، الدعم العيني أقل كفاءة، لأنه خلال إنتاج هذا الدعم يتم فيه إهداره، والدعم النقدى يرتبط بالتضخم، وتم العرض على الرئيس، وكان الترجيح أننا ننتظر شوية مع تدقيق البيانات.وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن 70 مليون مواطن مستفيدين من الخبز المدعم، وأن تكلفة رغيف الخبز 62.5 قرش، والمواطن يحصل عليه بـ5 قروش.واستكمل أنه، يتم إنتاج من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميًا وأن تكلفة الخبز المدعم 53.5 مليار جنيه سنويا والسلع التموينية بـ 37.5 مليار جنيه، وأن متوسط استهلاك القاهرة من الخبز أقل من المنيا.