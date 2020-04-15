وزير التموين: 70 مليون مستفيد من دعم الخبز

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة قادرة على تخطي الأزمات وأن 70 مليون مصري مستفيد من دعم الخبز، بمتوسط استهلاك يختلف بين المحافظات.وقال "المصيلحي"، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة لاستيراد ما يقرب من 20 ألف طن دواجن مجمدة، تم استيراد 10 آلاف طن منهم، والاحتياطي يكفى 6 أشهر.وأوضح أنه يوجد كميات كبيرة من الدواجن الحية، وكذلك يوجد تعاقدات مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على اللحوم الطازجة تكفى حتى ديسمبر المقبل، قائلا: "جميع السلع متوفرة ولا يوجد نقص فى أى سلعة".وأضاف أن ما يتم إنتاجه من المكرونة داخل مصر أكثر من الاستهلاك المطلوب، ويتم التصدير منها ولدينا احتياطي 4.5 شهر، وفيما يتعلق باللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، فإنه يوجد لدى وزارة التموين تعاقدات مع العديد من الجهات، ومنها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويوجد إمداد مستمر بالنسبة للحوم الطازجة والدواجن المجمدة تصل إلى ١١-١٢ شهرا.وتابع وزير التموين، أنه يتم طرح اللحوم البرازيلي الطازجة بسعر 90 جنيهًا، والسوداني الطازجة 85 جنيها، والدواجن المجمدة 37 جنيها، واللحوم المجمدة 63 جنيها، ويوجد احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي 4.5 شهر.