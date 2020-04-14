«أم الدنيا بجد».. عالقون فى مصر: «القاهرة فتحت لنا أبوابها»

سودانى: كدنا نهلك لولا مساعدات أهل الصعيد.. وكرمهم غير محدود





تركية: أنقرة أغلقت حدودها فى وجهى.. والحكومة قصرت فى حق مواطنيها

ليبيون: نتواجد فى أحد فنادق مطروح.. وأطقم طبية لرعاية المرضى

أردنى: عاملونا بأحترافية عالية.. وأقيم في الاسكندرية

عراقيون: نخشى انتهاء الإقامة ونفاد ما نملكه من أموال

أثبتت مصر فى أزمة فيروس «كورونا المستجد» أنها «أم الدنيا» بلا جدال، وأن أبوابها مفتوحة للجميع، فى وقت تغلق فيه دول العالم أبوابها أمام مواطنيها قبل الغرباء.فلم تكتف مصر بتسيير رحلات طيران لإعادة مواطنيها العالقين فى دول العالم المختلفة، وتسكينهم فى فنادق خلال قضائهم فترة الحجر الصحى المقررة بـ١٤ يومًا بعد العودة، وأعلنت موافقتها على استمرار أى ضيف موجود على أراضيها فى مثل هذه الظروف.فى السطور التالية، تتحدث «الدستور» مع عدد من العالقين الأجانب والعرب فى مصر، ممن أجبرتهم الظروف التى تمر بها دول العالم للبقاء فى «المحروسة»، وعدم القدرة على العودة إلى أوطانهم، للحديث عن تلك التجربة، وكيف تعاملت السلطات المصرية معهم.قال سودانى عالق على الحدود المصرية السودانية إنه وقع هو وعدد من مواطنيه لعملية استغلال كبرى من بعض شركات السياحة، التى رفعت أسعار تذاكر العودة، ولم توفِّ بالتزاماتها ناحيتهم بإرجاعهم إلى بلدهم، بل تركتهم فى الطريق، حتى كادوا يهلكون لولا مساعدات أهل الصعيد لهم.وأوضح المواطن السودانى الذى يدعى «أحمد» أن شركات السياحة التى كانوا يتعاملون معها استغلت الأزمة ورفعت أسعار تذاكر السفر إلى الخرطوم من ٦٠٠ لـ١٢٠٠، إلى جانب ٢٥٠ جنيهًا إضافية لمن يحمل حقيبة سفر.وأضاف: «بقينا عالقين عدة أيام، فى كافتيريا على الطريق الصحراوى أمام منطقة السباعية على حدود محافظتى أسوان والأقصر، حيث تلقينا كرمًا غير معهود من أهالى المنطقة هناك، وبعد وصولنا إلى المعبر بين مصر والسودان، ظهرت شركات السياحة فى الصورة مرة أخرى، وطلبت من العالقين دفع ١٠٠٠ جنيه زيادة على سعر التذكرة من أجل السماح لنا بالعبور».وتابع: «دفع العديد من العالقين هذه المبالغ، ولم تتحرك شركات السياحة وتفعل ما وعدت به، إلى أن زارنا القنصل السودانى ووعدنا بتوفير مساكن آمنة لنا فى مناطق متفرقة داخل مصر، وهو ما حدث لكن مع بعض العالقين».قالت أرجوان قدسى، تركية عالقة فى مصر، إن حكومة بلادها لم تتخذ أى إجراءات لإرجاع العالقين، مثلما فعلت مصر وأعادت أبناءها ووفرت لهم الرعاية اللازمة، لدرجة أنها كانت ترسل مساعدات إلى جالياتها فى الخارج.وأضافت «أرجوان»: «بلدى لم تضع أى محددات أو آليات لعودة أبنائها فى الخارج»، متسائلة: «ماذا تخبئ الأيام المقبلة؟ هل سأرجع إلى عائلتى قريبًا أم لا؟»، مشيرة إلى أن لديها أسرة ترغب فى لم شملها وترغب فى الحفاظ عليها ورعايتها، وتخشى أن يصيب أى منهم مكروه فى هذا الوباء.وكشفت عن أنها لم تعد تستطيع البقاء أكثر من ذلك فى مصر، لأن أموالها أوشكت على النفاد، كما أن الأعمال التى كانت تتولاها فى مصر توقفت هى الأخرى بسبب الظرف الراهن.واتهمت الحكومة التركية بالتقصير فى حق مواطنيها، وغلق حدودها أمامهم، منتقدة عدم تسيير رحلات طيران لاستعادتهم مثلما فعلت مصر، وذلك على الرغم من أن القاهرة لم تمانع استعادة أى بلد لرعاياها المقيمين على أرضها.١٩ مارس الماضى كان الموعد المحدد لمغادرة محمد يوسف المغربى لمصر عائدًا إلى بنغازى الليبية، بعد أن قصد «أم الدنيا» بحثًا عن العلاج، وكان يخطط لزيارة قصيرة يعود بعدها إلى ليبيا، لكن الأمور لم تسر كما كان يخطط لها.قال «المغربى»: «اليوم الذى خططت فيه للعودة صادف موجة طقس سيئ أسفرت عن أمطار وعواصف شديدة، فأجلت الرحلة لليوم التالى، وللأسف لم تنكسر الموجة وقتها، وبالتوازى صدر قرار السلطات الليبية بإغلاق المعابر».وأضاف: «كنت وقتها وصلت إلى مطروح مع كثير من العائلات الليبية تمهيدًا للعبور إلى الجانب الليبى، لكن السلطات رفضت ذلك، فتواصلنا مع مسئولى السفارة الليبية فى القاهرة وطلبنا التدخل لإنقاذنا، وبالفعل كانت هناك استجابة سريعة من المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، وذلك بتخصيص فندق فى مطروح لإقامة العالقين، به طواقم طبية وسيارات إسعاف لنقل المرضى إلى مستشفى مطروح العام فى حال الحاجة لذلك».وتابع: «كان معنا مرضى أورام ومبتورو أطراف وغيرهم.. وجدنا من المصريين ترحابًا شديدًا.. أم الدنيا استقبلتنا بحفاوة فى وقت أغلق فيه العالم أبوابه فى وجه ضيوفه».حكاية أخرى روتها نجاة على، ٥٠ سنة، التى فشلت فى الدخول إلى ليبيا عبر الحدود البرية عندما رافقت جثمان زوجها الذى توفى فى مصر، بالقول: «طلبت عبور الحدود مع جثمان زوجى لكن سلطات المنفذ الليبى رفضت ذلك وطلبت منى العودة إلى الجانب المصرى، والبقاء داخل فندق الإقامة فى مطروح لحين انتهاء الأزمة».وأضافت: «فشلت كل محاولاتى فى استجداء تعاطف السلطات الليبية ليسمحوا بمرورى مع جثمان زوجى.. اضطررت للعودة إلى الجانب المصرى ووجدت تعاطفًا كبيرًا منهم، فالسلطات المصرية تتعامل معنا برقى إنسانى نادر، وهناك رعاية طبية كبيرة واهتمام بالغ بنا فى فندق الإقامة».«تعامل احترافى».. هكذا وصف أحمد عزيز، أردنى الجنسية، إدارة السلطات المصرية لأزمة العالقين العرب والأجانب بالقاهرة، فى ظل أزمة «كورونا».«عزيز» هو أحد العالقين فى مصر بسبب القيود على السفر بين الدول، ضمن حلقة أوسع من الإجراءات التى فرضتها الأردن ومصر وعدد كبير من الدول بهدف منع تفشى الفيروس.وقال المواطن الأردنى إن المصريين يتعاملون مع أبناء البلدان الأخرى بترحاب شديد وحب، وإن السلطات تتعامل مع الأزمة الحالية باحترافية عالية يتمنى أن يجدها لدى حكومة بلاده، خاصة الاهتمام الكبير بالمواطنين المصريين خارج البلاد.ولا يملك «عزيز» تصريحًا رسميًا من السلطات المصرية بالإقامة فترة طويلة داخل البلاد، لأنه لم يكن يخطط لهذا الأمر، لكن الظروف الطارئة والأحداث المتسارعة المتعلقة بتمدد رقعة انتشار العدوى أجبرته على البقاء.يوضح ذلك بالقول: «قصدت مصر لإنهاء بعض الأعمال، وكنت أخطط للعودة سريعًا إلى الأردن، لكن الظروف الطارئة حالت دون ذلك، وتعطل عملى وأوشكت أموالى على النفاد».وأضاف: «تعاملت مع الأزمة بشكل فردى دون مساعدة من حكومتى، ورغم أن السفارة الأردنية خصصت جزءًا من المساعدات المالية للعالقين فى مصر لكننى لم أستفد منها لأننى لم أكن مستوفيًا للشروط التى حددتها الحكومة للحصول على المساعدة».قرر «عزيز» البحث عن أمثاله من العالقين الأردنيين ممن تتشابه ظروفهم مع ظروفه ليتمكنوا من تقديم العون لبعضهم البعض لحين انكشاف الغمة، وبالفعل وجد ضالته فى الإسكندرية، حيث استأجروا شقة تأويهم بدلًا من الإقامة المكلفة فى الفنادق.بأسى شديد قال إنها تجربة صعبة لأن الظروف أجبرته هو وغيره من العالقين على البقاء بعيدًا عن أسرهم فى الأردن، ومنهم من لم يتمكنوا من إنقاذه أو مد يد العون إليه فغيّبه الموت.وأضاف: «الشعور بالعجز مؤلم.. فى كل مرة تواصلنا فيها مع السلطات الأردنية ممثلة فى السفارة لإعادتنا إلى بلادنا وجدنا ردًا وحيدًا مقتضبًا: (جارٍ دراسة الوضع والعمل على إعادتكم إلى أرض الوطن)».دفعت ظروف عمله فى إحدى شركات المقاولات المواطن العراقى ناصر الجبورى للمجىء إلى مصر، لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بعمله، قبل أن تنقطع به سبل العودة إلى بلاده، مع انتشار الفيروس وصدور قرار وقف الطيران فى العديد من دول العالم.وقال «الجبورى»: «لدىّ حجز للعودة على طائرات مصر للطيران، لكنى لا أعرف كيف أرجع إلى بغداد، وحتى الآن لا أحتاج أى شىء غير موضوع تجديد الإقامة، فهذه مشكلتى الكبيرة، إلى جانب بقائى فى مصر لفترة أطول كثيرًا مما خططت له، مع قرب نفاد الأموال التى أمتلكها». وأضاف: «خايف الموضوع يطول، والفلوس اللى معايا تخلص، وما فى حوالات من بغداد حاليًا علشان موضوع الحظر، الله ييسر الأمور ونرجع بأسرع وقت»، مشيرًا إلى أنه ملتزم بقرار الحظر الذى اتخذته الحكومة المصرية، ويجلس فى إحدى الشقق، دون أى اختلاط بأحد».الإقامة أيضًا كانت أهم مشكلة تواجه الصحفى جمال ناجى، ذا الـ٤٣ عامًا، خاصة أن وجوده فى مصر كان لاستكمال الدراسات العليا فى كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، ما يعنى أنه يجب عليه العودة إلى بلاده بعد تعليق الدراسة فى الجامعات، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بعد توقف الطيران بين البلدين.وقال «ناجى»: «أزمة كورونا قلبت الأوضاع، وتوقف الطيران عدا الطائرات الاستثنائية لإجلاء الرعايا، وبالفعل تم إرسال طائرتين من العراق إلى مصر نقلتا ٨٧٣ شخصًا، من بينهم طلاب وعاملون فى الوزارات من الموظفين العراقيين الذين كانوا فى مصر لأسباب تتعلق بعملهم، بالإضافة إلى بعض العائلات الذين أتوا للحصول على الخدمة الطبية فى مصر».وأضاف: «الطلبة هم أكثر الفئات المتضررة لأن الدراسة متوقفة وليس لديهم أموال كافية بعد توقف التحويلات، لذا ذهب كثير منهم إلى السفارة العراقية وتظاهروا أمامها حتى وعدت السفارة بإرسال ٣ طائرات أخرى، الأمر الذى استغلته شركات الطيران لرفع أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه».واختتم «من جهتى، فإن أكثر ما أخشاه هو عدم القدرة على استكمال دراساتى العليا التى أنفقت عليها ما يقرب من ٢٥٠ ألف جنيه حتى الآن، كما أخشى من مشكلة تجديد الإقامة، لأن إجراءاتها صعبة وطويلة للدارسين، لذا أخشى كثيرًا من استمرار هذا الوضع لفترات أطول».