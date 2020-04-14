«الصيد السهل».. أطباء يكشفون طرق حماية كبار السن من «كورونا»

مجدى بدران: ممارسة الرياضة.. وعدم مخالطة مرضى الجهاز التنفسى

هيثم صلاح الدين: قياس الضغط والسكر.. وتجنب المطهرات الكحولية والكلور

مصطفى الدبركى: الابتعاد عن القلق.. وتناول الفاكهة والخضروات

سماح لطفى: عزل منزلى تام.. ولا زيارات عائلية حتى انتهاء الأزمة

عمرو سلامة: الحرص على الكمامة والقفازين الطبيين

محمد عمادالدين: ترديد قصص الموت عليهم خطر كبير على مناعتهم

من بين كل الفئات المعرضة للإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، تظهر خطورة أكبر على كبار السن، فمع التقدم فى العمر يُصاب الجسم بالعديد من الأمراض المزمنة، وبالتالى يضعف الجهاز المناعى بصورة ملحوظة، ولا يستطيع مقاومة الفيروسات وعلى رأسها الوباء القاتل.تلك الخطورة تستلزم التعامل بحذر من قِبل هذه الفئة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية «الاستثنائية» بالنسبة لهم، حفاظًا على حياتهم.«الدستور» تحاور فى السطور التالية عددًا من الأطباء، خاصة فى مجال أمراض الجهاز التنفسى والجهاز المناعى، للتعرف على أهم هذه الإجراءات، وطرق حماية أرواح الآباء والأجداد من الفيروس الذى انتشر فى غالبية دول العالم.قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والعلاج المناعى، إن ارتفاع نسبة الوفيات بين مصابى الفيروس كبار السن يرجع إلى ضعف جهازهم المناعى، الأمر الذى يوجب عليهم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات لحماية أجسادهم الهزيلة.أول هذه الإجراءات وفقًا لـ«بدران» يتمثل فى تجنب التعامل المباشر مع مرضى الجهاز التنفسى الحاد والمدخنين، وأى شخص تظهر عليه أعراض «كورونا» أو نزلات البرد، وذلك بالابتعاد مسافة مترين عن أى شخص يعانى من السعال والعطس. وأضاف: «غسيل اليدين بالماء والصابون يجب أن يكون كل ساعتين بحد أدنى، مع ممارسة الرياضة والأعمال المنزلية والأنشطة التى تعتمد على الحركة، باعتبارها من أهم مقويات الجهاز المناعى».وتابع: «كما ينبغى كذلك الاهتمام بالتغذية السليمة، لأن الوجبات المتوازنة المنتظمة تعمل على تقوية الجهاز المناعى، بالإضافة إلى شرب السوائل التى تحوى الفيتامينات والمعادن يوميًا، التى تجعل أجساد المسنين قادرة على التخلص من الفيروسات».نصح الدكتور هيثم صلاح الدين، مدرس واستشارى الأمراض الصدرية والحساسية بكلية الطب جامعة عين شمس، كبار السن بغسيل اليدين بالماء والصابون، لأن ذلك أفضل بكثير من المطهرات الكحولية، محذرًا من أن الافراط فى استخدام الكلور لتنظيف الأسطح والأرضيات قد يصيبهم بـ«ضيق فى الشعب الهوائية».وشدد «صلاح الدين» على ضرورة تجنب زيارة الأبناء والأحفاد ومنع أى زيارات منزلية قد تتسبب فى نقل العدوى لهم، وعدم زيارة الطبيب إلا للضرورة القصوى، مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناء الوجود فى عيادة الطبيب أو داخل المستشفى.وقال: «ينبغى عليهم الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المحددة، وقياس الضغط والسكر لأصحاب الأمراض المزمنة، واستشارة الطبيب المختص عند حدوث أى طارئ، واتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الخضروات والفاكهة الطازجة، والابتعاد عن الاغذية عالية الدهون، والمشروبات الغازية والتدخين والمقرمشات التى تضر بكفاءة الجهاز المناعى».وتابع: «شرب كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم لا تقل عن ٨ أكواب يوميًا يمد الجسد بالسوائل التى يحتاجها، مع ضرورة الابتعاد عن الشائعات وإثارة الخوف فى نفوس كبار السن، أو الحديث معهم عن أعداد الوفيات، ومراعاة حالتهم النفسية التى قد تؤثر سلبًا فى حالتهم الصحية».دعا الدكتور مصطفى الدبركى، استشارى الأمراض الصدرية، كبار السن إلى عدم الانزعاج والقلق خلال الفترة الراهنة، تجنبًا لبعض التفاعلات التى تحدث فى الجسد وترفع نسبة السكر والضغط فى الدم.وقال «الدبركى»: «الوضع فى مصر والوطن العربى مختلف تمامًا عن الدول ذات المعدل العالى فى الإصابات والوفيات جراء كورونا، ومطمئن حتى الآن، كما أننا نعيش فى جو معتدل مائل للحرارة، ما يساعد المصاب على الشفاء وعدم التعرض لمضاعفات المرض، الأمر الذى ينبغى إيصاله لكبار السن لتجنيبهم أى قلق».وأضاف: «ينبغى العمل على تخفيف الضغوط النفسية التى قد تؤثر فى المناعة بشكل سيىء، لذا من الأفضل للأشخاص مرهفى الحس ومن يعانون عدم استقرار نفسى الابتعاد عن متابعة نشرات الأخبار والبرامج التى تتحدث عن المرض وانتشاره».ونصح كبار السن بالابتعاد عن شرب الكحوليات التى تضعف الجهاز المناعى، واتباع وسائل الوقاية وعلى رأسها البقاء فى المنزل قدر الإمكان، وعدم مخالطة أى شخص يشكو من أى أعراض مرضية بالجهاز التنفسى، مثل الكحة وارتفاع درجه الحرارة واحتقان الحلق والرشح والعطس، مع استخدام أدوات شخصية دون مشاركتها مع الغير، مثل المناشف وملاءات السرير وغيرها.وتابع: «ينبغى عليهم كذلك عدم السلام باليد أو التقبيل لأى من كان، ولا يُستثنى من ذلك الأطفال، والعمل على تقوية الجهاز المناعى عن طريق تناول الخضروات والفاكهة، وشرب المياه بكميات، والحرص على النوم المبكر ولعدد كافٍ من الساعات».حذرت الدكتورة سماح لطفى، طبيبة الحساسية والجهاز المناعى، من أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة والوفاة من فيروس «كورونا المستجد»، لأن أغلبهم يكون مصابًا بعدد من الأمراض المزمنة التى من شأنها إضعاف جهازهم المناعى فى مقاومة الأمراض، ما يؤدى لسيطرة المرض على أجسادهم.وقالت إن المسنين بحاجة إلى «دواعى أمنية شاملة» خلال فترة تفشى «كورونا»، من خلال دخولهم فى عزل منزلى تام، وتجنب الزيارات العائلية، بالإضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامات والقفازات الطبية. وأضافت: «النظافة الشخصية الخاصة بالمسنين أحد أهم الأسباب التى تقلل الإصابة بالفيروسات والأمراض، وكذلك الحرص على تناول الفيتامينات سواء كانت فى شكل وجبات أو عقاقير طبية، ومن أهمها فيتامين سى».ودعت إلى ضرورة التهوية الجيدة للأماكن التى يعيش فيها المسنون، واستنشاق الهواء النقى الذى يُنشّط الجهاز المناعى ويُنعش الرئتين، مع التوجه إلى المستشفى عقب الشعور بأى أعراض أو وهن خلال الفترة الحالية.طلب الدكتور عمرو سلامة، مدرس مساعد أمراض الباطنة وطب المسنين بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من كبار السن الحرص على النظافة الشخصية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والقفازين الطبيين، خاصة أنهم من ذوى المناعة الضعيفة، ما يجعل أجسادهم غير قادرة على مقاومة الفيروسات المختلفة.وقال «سلامة»: «تختلف أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى المسنين عن باقى المصابين، وذلك بسبب ضعف جهازهم المناعى، وعدم وجود مقاومة فى أجسادهم للفيروس، لذلك ينبغى عليهم أخذ الاحتياطات بصورة أكبر، خاصة مع إمكانية إصابتهم بأعراض غير معتادة لقلة المناعة واضطراب فى الوعى».واختص بالذكر المرضى المصابين بـ«ألزهايمر»، قائلًا: «المريض المصاب بألزهايمر تجب متابعته وحمايته والحفاظ على نظافته الشخصية، خاصة أنه ينسى غسيل يديه وارتداء الكمامة، وغيرها من اتباع وسائل الحماية والأمان».ذكر الدكتور محمد عمادالدين، نائب الباطنة وطب المسنين بالمستشفى الجامعى فى الإسكندرية، أن الفيروس يهاجم الأجساد الضعيفة المصابة بالقلب والسكر وضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسى أكثر من غيرها، لذا فإن كبار السن الأكثر عرضة للخطورة لأنهم يعانون من غالبية هذه الأمراض.وقال «عمادالدين»: «ضعف الجهاز المناعى بسبب هذه الأمراض وتقدم السن يجعل الجهاز المناعى غير قادر على المقاومة، وبالتالى فإن إصابة كبار السن بفيروس كورونا يمثل عامل خطر كبيرًا».ودعا كبار السن إلى التوجه سريعًا للمستشفيات بمجرد ظهور أى أعراض للفيروس عليهم، وعدم التعامل معها بالعقاقير الطبية المتعارف عليها بين العامة، لأنها قد تضاعف حدة الأعراض ما يجعل المريض فى حالة سيئة جدًا.وتابع: «يجب على المسنين عزل أنفسهم فى منازلهم، والالتزام بتعليمات العزل المنزلى، بالإضافة لتناول العديد من الوجبات التى تزيد من قوة جهازهم المناعى». ونبه القائمين على رعاية كبار السن بضرورة عدم ترديد قصص الموت والمعاناة فى مستشفيات الحجر الصحى أمامهم، منعًا لتردى حالتهم النفسية، الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على جهازهم المناعى، ما يتطلب رفع معنوياتهم من خلال الغناء والرقص واللعب وكل ما يدخل السعادة على قلوبهم.