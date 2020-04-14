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تفاصيل نماذج مشاريع أبحاث الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2020

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:06 م
الازهر
الازهر
ريم محمود
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ننشر نماذج مشاريع أبحاث الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2020 حيث بدأ طلاب الأزهر في استخدام الأبحاث بدلا من الامتحانات، على غرار طلاب النقل والشهادة الإعدادية، لكن تختلف كل مرحلة عن الأخرى ويختلف التعليم الأزهري عن العادي، حيث تم تحديد مشروعات التعليم الأزهري خلال الساعات القليلة الماضية.

نماذج مشاريع أبحاث الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2020


وترصد «الدستور» كافة المعلومات التي من الممكن أن تفيد الطالب في عمل موضوعات البحث.

حدد الازهر أبحاث متنوعة كان أبرزها بحث الإنسان بين الحرية والمسئولية ويتضمن عدة نقاط منها التزام المسلم بتطبيق شرع الله في الميراث وفضل العفو والتواضع وأداب الحوار وأيضا احترام حقوق الغير.

أما البحث الثاني كان بعنوان «تأمل وتفكر» ويتضمن مجموعة من المحاور منها ترتيب العصبات النسبية والدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع ووسطية الأمة الإسلامية بالإضافة إلى تصريح وعد بلفور وأثره على المنطقة العربية.

وحتى يتم قبول البحث الخاص بك، لابد وأن تتبع عدة معايير وفقا لما أعلنه الأزهر، فيجب على الطلاب تلخيص موضوع مشروع البحث في فقرة تشتمل على قواعد لغوية منها توكيد معنوي وآخر لفظي، عطف نسق، اسم زمان، اسم منقوص، مجموع جمع مذكر سالم.

يضيف الأزهر أنه يجب على الطلاب تلخيص موضوع مشروع البحث في فقرة تشتمل على قواعد لغوية مثل بدل، عطف نسق، اسم مكان، واسم مقصور مجموع جمع مذكر سالم، اسم زمان.

وحتى يكتمل المشروع أو البحث الخاص بك، هناك معايير يجب اتباعها وهي ترجمة 3 جمل من مشروعات البحث باللغة الإنجليزية، وتناول مشروع البحث يكون بإسلوب علمي مع مراعاة القواعد اللغوية في كتابة البحث.

‎وأعلن الازهر الشريف طرق الحصول على مواضيع الأبحاث، بالاضافة للتعرف على الإرشادات العامة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

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كما أعلن الازهر الشريف من خلال بيانات صحفية أنه يمكن تحميل تفاصيل المشروعات البحثية المقررة على الطلاب والتعرف على المشروعات البحثية المتطلبة على طلاب الإبتدائي والإعدادي والثانوي.

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