استشهاد ضابط أمن وطني في الاشتباكات مع «خلية الأميرية»

قال مصدر أمني إن ضابطا بجهاز الأمن الوطني، استشهدفي أثناء الاشتباكات بين قوات الأمن وعناصر خلية إرهابية داخل عقار بعزبة شاهين بمنطقة الأميرية في القاهرة.وأكد المصدر الأمني، لـ"الدستور"، أن الشهيد يدعى محمد الحوفي، برتبة رائد.وتممكنت وزارة الداخلية، قبل قليل، من القضاء على خلية إرهابية تحصنت بعقار في منطقة الأميرية، حذرت قبلها أهالي المنطقة بضرورة غلق النوافذ وعدم الاقتراب من منطقة إطلاق النيران بين رجال الشرطة، ومجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة.وشهدت منطقة الأميرية إطلاق نار كثيف بين مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة ورجال الشرطة.