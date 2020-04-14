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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ابنة الطبيبة شهيدة كورونا ترد الاعتبار لقرية ميت العامل: لم نر من الأهالي إلا كل خير

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:55 م
أهالي
أهالي
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أكدت مريم الهنداوي ابنة الدكتور سونيا عبد العظيم عارف، أن قصة أمها، رحمها الله، لم تعد فيها الحقيقة واضحة بين مئات الشائعات والمعلومات الكثيرة المغلوطة التي كانت بعض وسائل الإعلام سببًا في نشرها دون أن تثبت منها.

وفي حسابها على «فيسبوك» نفت ابنه شهيدة كورونا ما أشيع عن توجه سيارة الإسعاف، التي حملت جثمان والدتها، إلى قرية «ميت العامل»، وأكدت أنها وعائلتها لم يروا من أهالي تلك القرية إلا كل خير. وأضافت: أهلي أبناء قرية ميت العامل، أهل الذوق والكرم الشهامة، أصابكم الأذى بسببنا، وتلقفتكم الألسن بالسباب من غير فعل مسيء منكم، ورأيتهم في الإعلام والصحافة يقولون عنكم ما لم تفعلوه. فكان لزامًا علينا أن نبين هذه الحقيقة الهامة ونوضحها، ونوضح أيضًا أننا لم نذكركم بأي سوء أبدًا.

كان الزميل ماجد حبته قد أوضح في عموده «ضبط زوايا»، الأحد الماضي، أنه في الساعات نفسها التي كان فيها أهالي قرية «شبرا البهو»، الظالم أهلها، أو بعضهم، يجاهدون لكي يمنعوا سيارة الإسعاف من الوصول إلى المقابر، كان هناك آخرون في قرية «ميت العامل»، المظلوم أهلها، كل أهلها، يتواصلون مع مركز شرطة أجا، مديرية الأمن، ومع مدير الإدارة الصحية بالدقهلية، ليؤكدوا أنهم يتشرفون بدفن ابنتهم المتوفاة، لو تعذر دفنها في قرية زوجها. وطالب حبته المجلس الأعلى للإعلام، والنيابة العامة، باستدعاء مَن نسبوا إلى «مصادر أمنية» أو «الأجهزة الأمنية»، تصريحات كاذبة تزعم أن سيارة الإسعاف توجهت إلى قرية (ميت العامل)، إلا أنهم فوجئوا بوجود تجمهر آخر من أهالي القرية ولم يسمحوا بدفنها بقريتهم.

محاولة منع دفن جثمان الدكتورة سونيا عارف، جريمة شاذة، ارتكبها عشرات في قرية صغيرة، لا يمثلون المصريين، أو حتى مواطني محافظة الدقهلية. ولم يحدث أن كان «جثمان طبيبة متوفاة بكورونا حائر بين قريتين في الدقهلية»، كما زعمت جريدة «المصري اليوم» في عنوان تقرير تضمّن أكاذيب كثيرة، منسوبة لـ«مصادر أمنية». ولم يحدث أن ظل جثمان المتوفاة يتنقل بين القرى، كما كذب عمرو أديب على شاشة «إم بي سي مصر»، ولم يحدث أن رفض أهالي «ميت العامل» دفن جثمان ابنتهم، كما زعم أحمد موسى، في برنامجه على قناة «صدى البلد» قبل أن يضطر إلى الاعتذار. ومقابل ما فعله الجهلاء في قرية «شبرا البهو» وأمثالهم في قرية أخرى أو اثنتين على الأكثر، كان هناك عقلاء في نحو مائة وأربعين قرية أو مدينة مصرية، تم فيها دفن شهداء فيروس كورونا، دون أي مشكلات.

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