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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عزل كامل لقرية «صفط تراب» بالغربية بعد ظهور 18 حالة إصابة بـ«كورونا»

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:42 م
كورونا
كورونا
شريف عبدالغنى - حسام فوزى جبر
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قرر مسئولو محافظة الغربية، غلق مداخل ومخارج قرية «صفط تراب»، التابعة لمركز المحلة الكبرى، وفرض العزل المنزلى على سكانها، بعد وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، واكتشاف ١٨ حالة إصابة أخرى من بين المخالطين لها.
وأصدر الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة فى المحافظة، بالبدء فى تطبيق إجراءات عزل القرية، ونقل كل الحالات المصابة إلى مستشفى كفر الزيات العام المخصص للحجر الصحى، فضلًا عن فرض كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، لوقاية المواطنين من أخطار تفشى العدوى وتأمين أرواح ذويهم.
وأشرف وكيل «الصحة» على نشر فرق الترصد ومكافحة العدوى ومسئولى إدارة التثقيف والتوعية الصحية، وجرى فحص ٣٤٥ شخصًا من المخالطين للسيدة المتوفاة وأبنائها وأحفادها، وكل المترددين على زيارتها عقب تعرضها لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعى، ثم إلى مستشفى الصدر فى المحلة، حيث تبين من الفحوصات إيجابية إصابتها بـ«كورونا».
وقال مصدر فى إدارة الشئون الصحية بالمحلة، لـ«الدستور»: «بعد وفاة السيدة البالغة ٦٩ عامًا، تم حصر العشرات من المخالطين لها واكتشاف ١٨ حالة إيجابية من بينهم، فتقرر عزل القرية بشكل تام وتقسيمها إلى عدة مربعات، من بينها المربع الذى ظهرت فيه الحالات، الذى سيشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، بجانب توزيع إرشادات على الأهالى لتجنب إصابتهم بالمرض».
وكشف مصدر بمحافظة الغربية عن استقبال مستشفى كفرالزيات المخصص للحجر الصحى المصابين من أهالى القرية، بالتزامن مع تجهيز المدينة الجامعية لتحويل الحالات الجديدة البسيطة التى لا تظهر عليها أعراض إليها.
من جهته، قال طارق محمود، من أهالى قرية «صفط تراب»، إن قرار غلق القرية وعزل سكانها صدر فى التاسعة مساء الإثنين، بعد نزول عدد من الفرق المتخصصة التابعة لمديرية الصحة إلى القرية لفحص المخالطين للسيدة المتوفاة بالفيروس، وتبينت إيجابية إصابة ابنتها التى تملك محل بقالة، وزوج الأخيرة الذى يعمل حلاقًا، ما أسهم فى نقل العدوى إلى أبنائهما وعدد كبير من الأهالى المتعاملين معهما.
وطالب عبدالحكيم عبدالرحمن، من أهالى القرية، بضرورة الفحص الطبى لجميع من تعامل مع ابنة المتوفاة التى تمتلك محل بقالة يتردد عليه كثير من الأهالى، وكذلك زوجها الذى يعمل حلاقًا.

يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، رفع الحظر عن قرية «الهياتم»، التابعة لمركز المحلة الكبرى أيضًا، بعد أن أظهرت نتيجة التحاليل سلبية جميع الحالات المخالطة للمصابين بالفيروس، وانقضاء فترة العزل اللازمة، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان.
وقال «رحمى» إن نتائج قرية «ميت بدر حلاوة»، التابعة لمركز سمنود، مطمئنة للغاية، فى ظل أن عينات عدد من أهالى القرية الذين خالطوا حالات إصابة «سلبية»، مضيفًا: «أى قرية سيتم عزلها ستعمل الأجهزة التنفيذية على توفير كل احتياجاتها من طعام وشراب وغيرهما».
وبَين عبدالغنى محمود، من أهالى قرية «الهياتم»، أنه تم رفع الحظر عن القرية بعد ١٤ يومًا كاملة، أثبت خلالها الأهالى أنهم على قدر المسئولية، بعدما التزموا بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأشار منير منصور، من أهالى «الهياتم»، إلى مفارقة رفع الحظر عن القرية فى نفس اليوم الذى يتم فيه عزل قرية «صفط تراب» القريبة، مطالبًا أهالى الأخيرة بتنفيذ تعليمات الصحة والشرطة جيدًا حتى موعد فك الحظر.

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