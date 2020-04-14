«صوت الشعب» يناشد المواطنين البقاء بالمنازل لمواجهة كورونا

ناشد حزب صوت الشعب، برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي، المواطنين بالبقاء في منازلهم بعد أن سجلنا أكبر عدد من المصابين في اليوم منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم، بعد أن وصلنا إلى 160حالة و14 وفاة، واصفا الرقم بالكبير الذي يجعلنا نتوقف كثيرا ونعيد حساباتنا مرة أخرى، ما يؤكد أنه لا مجال لدينا إلا الجلوس في المنزل حرصا على مصلحة الوطن والمواطن.وقال المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس الحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه على الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر، أن يكون على قدر أكثر من المسئولية والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الحكومة وتعليمات وزارة الصحة حتى نخرج بأقل الخسائر الممكنة.وأضاف البراوي، أنه يتمنى أن نرفع جميعا شعار واحد "لا للتجمعات" نعم للبقاء في المنزل. احمي نفسك، احمي بلدك".