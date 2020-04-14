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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل يشهد توزيع 400 ألف كمامة مجانًا على ركاب مترو الأنفاق

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:39 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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شهد وزير النقل المهندس، كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق، بدء مبادرة عدد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين لتوزيع ٤٠٠ ألف كمامة طبية مجانًا على ركاب مترو الأنفاق.

وتأتي المبادرة في إطار الحرص على التكاتف مع جهود الدولة المصرية للتصدي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تأتي في سياق حرص وزارة النقل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد في كافة قطاعات وهيئات الوزارة ووسائل المواصلات العامة، وانطلاقًا من تشجيع كافة المبادرات الوطنية التي تخدم المواطن المصري وتضمن سلامته.

وشهد الوزير توزيع الكمامات على عدد كبير من الركاب سواء داخل المحطة أو في عدد من القطارات، وكذلك تركيب أجهزة لتعقيم الأيدي في كافة أنحاء المحطة.

ودعا الوزير، المواطنين لارتداء الكمامات خاصة في وسائل المواصلات، مشيرًا إلى أنه يتابع على مدار الساعة تطهير وتعقيم محطات وقطارات مترو الأنفاق، حيث تم تكثيف أعمال التطهير والتعقيم، خاصة مع تزايد عدد الركاب خلال الأيام الماضية، والتي زاد فيها عدد ركاب مترو الأنفاق يوميًا على مليون راكب، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية التي ترتكز دائمًا على صحة وسلامة المواطن المصري.

كما اطمأن وزير النقل على انتظام حركة تشغيل المترو واتخاذ كافة التدابير التي تسهل تنقل الركاب، مؤكدًا أنه وجه قيادات مترو الأنفاق باستمرار الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب، واستمرار التنسيق مع وزارة الداخلية في حال وصول آخر القطارات على الخطوط الثلاثة بعد بدء توقيت حظر التجول.

ولفت الوزير إلى أن شركة المترو قامت بتعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة بدءًا من الخميس الماضي، لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء، حيث يقوم آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة ١٩:١٥ مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٩:٣٠ مساءً، بينما يتحرك آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١٩:٣٠ مساءً، وآخر قطار من محطة نادي الشمس بالخط الثالث الساعة ١٩:١٥ مساءً، ومن العتبة ١٩:٤٥ مساءً.

بعد ذلك، توجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية للاطمئنان على إجراءات تطهير وتعقيم المحطة، حيث وجه الوزير قيادات السكة الحديد باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات على مدار الساعة، وبعد انتهاء مدة التشغيل اليومي والمحافظة الدائمة على مستوى متميز من النظافة داخل القطارات وفي المحطات، كما وجه باستمرار بث رسائل توعوية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

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