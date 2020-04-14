بعد قليل.. عرض «باليه كارمن» عبر قناة الثقافة باليوتيوب

ضمن الكنوز الإبداعية التي تعرضها وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب، يُبث في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، عرضا "باليه كارمن" و"تانجو" لفرقة باليه أوبرا القاهرة" يعقبهما "مسرحية رجل القلعة" تأليف أبوالعلا السلاموني وإخراج ناصر عبدالمنعم."باليه كارمن" وضع موسيقاه الفرنسي العالمي جورج بيزيه Georges Bizet، وتدور أحداثه في مدينة إشبيلية عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية "كارمن" التي تسعى لإيقاع الرجال، حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام.و"باليه تانجو" وضع موسيقاه كل من استور بيازولا وليروي أندرسون Astor Piazzolla، Leroy Anderson. ويضم مجموعة من المشاهد التي تجمع الباليه الكلاسيكي والحديث مع رقصات التانجو المستلهمة من طبيعة وتاريخ العاصمة الأرجنتينية بيونيس إيرس الساحرة لتشكل مزيجا فنيا مبتكرا.أما "مسرحية رجل القلعة" فهي من إنتاج المسرح القومي وتتناول قصة تولي محمد علي حكم مصر وتستعرض الكثير من الأحداث التي صاحبت تلك الفترة، بطولة توفيق عبدالحميد، زينب إسماعيل، أشرف طلبة، محمود إمام، هنادي، شادي الدالي، سارة عادل، بسمة سلامة، ناصر شاهين، محمود زكي، ماجدة منير، معتز السويفي، فاطمة محمد علي، طارق كامل، ياسر علي ماهر، أشرف شكري، يحيى محمود، ألفريد كمال. أشعار إبراهيم عبدالفتاح وموسيقى جمال عطية.