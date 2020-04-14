روسيا تشدد على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية

بحث ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ومستشار المجلس عبد الباسط البدري، التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية في ليبيا.وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن "بوجدانوف أكد خلال اتصالين هاتفيين مع المسؤولين الليبيين على ضرورة إيجاد تسوية وحل سلميين بين الليبيين"، مشددا على ضرورة وقف الاقتتال وتشكيل حكومة موحدة تمثل جميع الليبيين، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.