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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

المرنم أمجد فوزى يشارك فى تحدى التسبيح بـ«واحبيبى»

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:28 م
أمجد فوزي
أمجد فوزي
جرجس صفوت
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شارك المرنم «أمجد فوزي» في حملة تحدي التسبيح التي أطلقها مرنمو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتشجيع الخدام على تقديم خدامتهم عبر خدمة البث المباشر «الأون لاين».

وقام المرنم «أمجد فوزي» بأداء ترنيمة «واحبيبي» وهي أشهر ترانيم التراث الخاصة بأسبوع الآلام وكان قد رنمها العديد من مشاهر عالم الترانيم وأولهم السيدة فيروز.

ويعتمد تحدي التسبيح على قيام أحد المرنمين بأداء ترنيمة ما، وترشيح عدد من المرنمين الآخرين لتأدية ترانيم من اختيارهم عبر خاصية الأون لاين كذلك.

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