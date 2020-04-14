المرنم أمجد فوزى يشارك فى تحدى التسبيح بـ«واحبيبى»

شارك المرنم «أمجد فوزي» في حملة تحدي التسبيح التي أطلقها مرنمو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتشجيع الخدام على تقديم خدامتهم عبر خدمة البث المباشر «الأون لاين».وقام المرنم «أمجد فوزي» بأداء ترنيمة «واحبيبي» وهي أشهر ترانيم التراث الخاصة بأسبوع الآلام وكان قد رنمها العديد من مشاهر عالم الترانيم وأولهم السيدة فيروز.ويعتمد تحدي التسبيح على قيام أحد المرنمين بأداء ترنيمة ما، وترشيح عدد من المرنمين الآخرين لتأدية ترانيم من اختيارهم عبر خاصية الأون لاين كذلك.