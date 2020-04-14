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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فورين بوليسى»: قطر تلقى بالعمال المصابين بكورونا إلى العمل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:28 م
تميم
تميم
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قالت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية إن وضع العمال الأجانب فى قطر مأساوى، موضحة أنه مع تفشى فيروس «كورونا المستجد» فإن الأماكن المخصصة لإيواء العمال ضيقة للغاية، فضلًا عن عدم توافر رعاية صحية ولا حتى صرف صحى مناسب، علاوة على أن الوجبات الغذائية المتاحة غير صحية لأشخاص معرضين للخطر بالفعل.
ويتواجد أكثر من مليونى عامل أجنبى فى قطر، وهو رقم لافت نظرًا لأن إجمالى عدد سكان قطر ككل لا يزيد على ٢.٦ مليون نسمة فحسب. وفى السنوات الأخيرة، تضخم عدد العمال الأجانب فى قطر بسبب طفرة الإنشاء والتشييد استعدادًا لاستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢.
وذكرت المجلة، فى تقرير أمس، أنه قبل أقل من ١٠٠٠ يوم على انطلاق كأس العالم ٢٠٢٢ فى قطر، يكدح العمال الأجانب فى الاستادات والملاعب ومشروعات البنية التحتية، التى تقدر قيمتها بنحو ٢٠٠ مليار دولار. وقالت: «فى الوقت الذى أغلقت فيه قطر حاليًا جميع الأماكن العامة، لا يزال عمال البناء الأجانب يشتغلون فى مجموعة متنوعة من المشاريع، على الرغم من انتشار مئات الإصابات بالعدوى بين صفوفهم».
وأضافت: «وبالطبع لا يوجد سبيل للعمال الأجانب للامتثال إلى نصيحة الحفاظ على التباعد الاجتماعى، إذ يضطرون للذهاب إلى المصانع ومواقع البناء حيث يعمل أكثر من ٢٠٠ شخص معًا ويتنقلون فى نفس الحافلة»، على حد قول أحد العمال الأجانب فى قطر.
وفى ١١ مارس، تبين إصابة ٢٣٨ عاملًا أجنبيًا بعدوى «كوفيد-١٩» فى مجمع سكنى واحد فى المنطقة الصناعية فى قطر، وهى مساحة شاسعة تضم مصانع ومخازن وأماكن إقامة العمال الأجانب خارج العاصمة الدوحة. ومنذ ذلك الحين، تم رصد العشرات من الحالات الأخرى التى يبدو أنها مرتبطة بحالات العدوى الأولى.
ولا تتوافر بيانات دقيقة حول الرقم الحقيقى لأعداد المصابين بين العمال الأجانب، إذ لا تقدم الحكومة القطرية أى أرقام عن نسبة المصابين من العمال الأجانب.
ويخشى بعض العمال الأجانب من التقدم للإبلاغ عن إصابتهم بأعراض ذات صلة بـ«كوفيد-١٩»، أو الخضوع للفحص الطبى خوفًا من أن يتم ترحيلهم إلى بلادهم، وبالتالى يضطر بعضهم للاستمرار فى العمل رغم إصابته بالمرض.
وقالت إليزابيث فرانتز، مديرة قسم مبادرة الهجرة الدولية لمؤسسات المجتمع المفتوح، «إنهم، يعرضون صحتهم وصحة الآخرين للخطر، أى العمال الأجانب فى قطر، يجب أن تكون هناك ضمانات بعدم ترحيل العمال الأجانب الذين يبلغون عن إصابتهم بأعراض (كوفيد-١٩) أو تظهر نتائج إيجابية لاختباراتهم. ويجب أن يطمئن هؤلاء العمال إلى أنهم لن يفقدوا وظائفهم إذا كانوا مرضى».

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