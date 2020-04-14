«إيسيسكو» تؤيد مبادرة العاهل المغربي لمواجهة «كورونا»

أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن تأييدها للمبادرة، التي وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرؤساء الأفارقة، لإرساء إطار عملي يهدف إلى مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل التعاطي لجائحة كورونا (كوفيد 19)، والتي تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.وأبدت "إيسيسكو" - في بيانها - استعدادها للمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، والتي تنسجم مع أهداف المنظمة ورؤيتها الاستراتيجية، ومع مقاصد المبادرات التربوية والعلمية والثقافية، التي أطلقتها منذ تفجر الأزمة، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجيستي والمشورة والخبرة الفنية، في مجالات اختصاصاتها وميادين عملها.وجددت "إيسيسكو" تأييدها لجميع الدعوات التي من شأنها مساعدة الدول الأعضاء والإفريقية منها على وجه الخصوص، في مواجهة الانعكاسات السلبية الحالية والمستقبلية لجائحة كورونا، وتؤكد أن التضامن والتعاون بين الدول هو السبيل الوحيد للانتصار على هذه الأزمة.