محافظ الإسكندرية: الكورنيش يمثل مشكلة كبيرة بسبب التجمعات

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم إغلاق 61 شاطئا وحديقة ومتنزها خوفًا من احتفالات الناس بشم النسيم.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الكورنيش يمثل مشكلة كبيرة بسبب التجمعات الكثيرة التي تحدث يوم الجمعة والتجمعات عليه بعيدًا عن شم النسيم".وتابع: الناس ينتظرون الاحتفال بشم النسيم على الكورنيش، وتم تخصيص 7 سيارات من الأحياء للمرور على الكورنيش لمنع التجمعات، وكنت أتمنى من الناس أن تنفذ هذا بنفسها لأن الإعلام قام بدوره الكبير تجاه هذا الأمر.