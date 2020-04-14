الشرطة تحذر أهالي الأميرية: ابتعدوا عن النوافذ ومنطقة إطلاق النيران

حذرت وزارة الداخلية، أهالي منطقة الأميرية، بضرورة غلق النوافذ والابتعاد عنها، وعدم الاقتراب من منطقة إطلاق النيران بين رجال الشرطة ومجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة.وكانت منطقة الأميرية قد شهدت إطلاق نار كثيف بين مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة ورجال الشرطة.وسنوافيكم بالتفاصيل.