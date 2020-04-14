الأردن: ارتفاع إصابات كورونا إلى 397 حالة

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 397.كما أكد وزير الصحة -وفق وكالة الأنباء الاردنية- تسجيل 20 حالة شفاء غادرت المستشفيات، 14 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.