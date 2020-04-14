نجع حمادى: صرف مكافآت المشاركين بأعمال الثانوية والدبلومات الفنية

أكد أبوالوفاء عبدالسلام الدردير. مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي شمالي قنا، تحويل المبالغ المالية المطلوبة لصرف مكافآت المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية عن العام الماضي 2018 2019 فعليًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لحسابات إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا تمهيدّا للصرف فورًا.وأوضح مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي أن الإدارة خاطبت، بعد العرض على المديرية التعليمية بقنا، الوزارة لتوفير المبالغ اللازمة للصرف للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية عن العام الماضي 2018-2019، وتمت الإفادة والاستجابة على الفور من الوزارة، وتم إيداع المبالغ المخصصة لهذا الغرض بحسابات الإدارة التعليمية بنجع حمادي للصرف فورًا.يأتي هذا تحت إشراف اللواء أشرف الداودي محافظ قن،ا والدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.