رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 أبريل 2020 الموافق 21 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: توقعات بتحقيق مصر أعلى معدل نمو فى المنطقة رغم كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:23 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
طباعة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوقعات بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجارى، على الرغم من المرور بظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد، يرجع إلى نجاح الدولة المصرية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى عام 2016، مع تحقيق مؤشرات نمو قطاعية فى أعلى مستوياتها؛ سواء فى قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وأكدت السعيد، فى بيان لها، أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالى الحالى هى تقديرات مبنية على أساس علمى لنهاية العام المالى الحالى 192020 بأن مصر ستحقق معدل نمو بنسبة 4.2%، وهو ما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع فى النمو.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن تقديرات العام المالى 202021 تتوقف على عمق الأزمة وطول مدتها؛ ومدى استمرارها على النطاق المحلى والإقليمى والدولى، مشيرة إلى أنه فى إطار عدم معرفة المدة التي تستغرقها تلك الأزمة فإن أية توقعات على المدى المتوسط والطويل ستكون فى ضوء التقديرات أو التخمينات أكثر منها أمور مبنية على حسابات دقيقة، لذا فإن ما نستطيع توقعه اليوم بشكل جيد هو العام المالى 192020.

وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن أن مصر هى الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال العام المالي الجاري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك مقارنًة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

أهمها المكتبة الرقمية ومنصة ادمودو.. 7 قرارات جديدة لـ «التعليم»

«الدواء المصرية»: لا يوجد دليل علمى على استخدام «إيفرمكتين» فى علاج كورونا

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الوزراء

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط أمن وطني في الاشتباكات مع «خلية الأميرية»

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

حقيقة الاستعلام عن منحة الـ 500 بالرقم القومي لـ العمالة غير المنتظمة عبر رابط القوى العاملة

تبادل إطلاق النيران بين قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية وإرهابيين في الأميرية (فيديو)

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

سر رفض عادل إمام المشاركة فى أفلام يوسف شاهين

قبل علاقتها بـ عمر الشريف.. فاتن حمامة أسهمت في نجاح فنان كبير

نجم الساعة

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

من بائعة خبز إلى فنانة كوروشيه.. «الدستور» تكشف عن حكايات بائعات متجولات

دراسة: نصف وفيات كورونا فى أوروبا وقعت بدور مسنين

فيتنام تدرس تمديد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعى

«يؤثر على القلب».. باحثون يتوقفون عن دراسة دواء محتمل لكورونا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
ثروت الخرباوي
الفيروس الإخوانى المستجد
ماجد حبته
الفيروس الصينى صار أمريكيًا!
المزيد

الثقافة

بعد قليل.. عرض «باليه كارمن» عبر قناة الثقافة باليوتيوب

صدور طبعة جديدة من رواية «حارس الخديعة» لـ خالد خليفة

«لهو الإله الصغير».. أحدث إبداعات الروائي طارق الطيب

«الثقافة عن قرب».. مبادرة بمحافظة جرش في الأردن