محافظ الإسكندرية: الناس تبنى فى الخفاء والدور بيطلع فى يوم

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المخالفات على الأراضي الزراعية كثيرة منذ عام 2011 وتم التصدي لها في الفترة الأخيرة وانحصرت بشكل كبير.وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «اعتقد البعض أن انشغال الدولة بمكافحة كورونا من الممكن أن يجعلهم ينتهزون الفرصة ويبنون في الخفاء ولكننا كنا لهم بالمرصاد».وأكد أن المخالفات تتنوع ما بين أراضي زراعية وأملاك دولة، وكذلك أدوار مخالفة، مشيرًا إلى أن المخالفات على أراضي الدولة قليلة، والمخالفات على الأراضي الزراعية كبيرة، ولكن الأكثر هي الأدوار المخالفة ويقوم المخالف بعملها في الخفاء وينتهي من الدور في يوم واحد.وأوضح أنه تمت إزالة 177 مخالفة متنوعة من خلال وحدة تدخل سريع ترصد أي مخالفات ويتم عمل إزالة فورية دون انتظار قرار المجالس المحلية.