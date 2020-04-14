توزيع 30 طن ألبان مجانًا للأسر الفقيرة فى قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم توزيع 30 طن ألبان من إنتاج مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة بشكل مجاني للأسر الفقيرة بمختلف القرى والمراكز، بالتنسيق مع مديرية وإدارات التضامن الاجتماعي بقنا، وذلك ضمن مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وحرص محافظة قنا على رعاية الأسر الفقيرة بالقرى الأكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.من جانبه، أوضح العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد، أنه بالتنسيق مع حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والسادة رؤساء الوحدات المحلية، تم توزيع حوالي 30 طن ألبان مجانا بواقع 1 كجم للأسرة المكونة من 3 أفراد و2 كجم للأسرة أكثر من 3 أفراد، وذلك منذ بدء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم التوزيع طبقا لقاعدة البيانات بالمديرية المسجل بها الأسر الفقيرة، وبإشراف مسئولي إدارات التضامن بالمراكز.