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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى عن ارتفاع إصابات كورونا: «التزموا.. ليه تعملوا فى بلدكم كده؟»

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:14 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا رقم كبير، لعدم الالتزام، متابعًا: «مش عاوزين نوصل لـ200 و300 حالة يوميا، ومفيش حل غير البيت».

وناشد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، المواطنين بالبقاء في المنازل لتجنب زيادة أعداد إصابات كورونا.

وأضاف: «عشان خاطر ربنا عشان خاطر بلدكم اقعدوا في بيوتكم، تسجيل 160 إصابة اليوم رقم كبير، ليه تعمل في بلدك كده، أرجوكم التزموا، البلد هتعمل إيه تاني أكتر من اللي عملته، مش هتقف ورا كل واحد تكلمه في ودنه».

وخاطب موسى، المصريين: «اتحملو 10 أيام لحد ما يجي رمضان وهنشوف هنعمل إيه وقتها، دا الصينيين استحملوا شهرين ونصف الشهر».

وأكد موسى، أن الفيروس خطير وسريع الانتشار ومنظمة الصحة العالمية تصوت في العالم للتوعية بخطورة المرض، لأن بعض الدول بدأت تخفف من إجراءات الوقاية التي اتخذتها.

ولفت إلى أن وزارة الصحة الروسية تحدثت عن تحول في فيروس كورونا، كما أنه ينتقل في الهواء حتى مسافة 4 أمتار، واتخذوا إجراءات إضافية وقائية.

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