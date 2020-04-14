«شعبة السيراميك»: القطاع الصناعى مستمر فى العمل للحفاظ على العمالة

أكد شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، قدرة الاقتصاد المصري في تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المبادرات والقرارات الحكومية الأخيرة تعزز من قدرة الصناعة على تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد.وأضاف عفيفي، في بيان له، أن القطاع الصناعي مستمر في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والمهنية للعاملين في ملحمة من التكامل والتكافل بين أطراف العملية الإنتاجية.وقال رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية إن ما تقدمه الحكومة، ومع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان عدد من المبادرات للتيسير على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى إلمبادرات المجتمعية، تعزز من قدرة وفرص الاقتصاد المصري على التعافي السريع وعبور الأزمة الأصعب والأعنف في تاريخ مصر الحديث على حد وصفه.وأكد عفيفي أن القطاع الخاص المصري يقف خلف القيادة السياسية والحكومة، ويقدر كل الخطوات التي تتخذ لتجاوز التحديات المجتمعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية مستمرة في العمل والإنتاج برغم ما تعانيه من صعوبات متراكمة تحملت فيه سنوات صعبة وما زالت، أملا في تقديم المزيد من المساندة خاصة في الأزمة الراهنة التي كشفت عن ضرورة وجود صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات البلد في كل الظروف والتحديات.