الهند تكشف ادعاءات قطر في زمن الكورونا (فيديو)

نفى حاكم ولاية "كيرالا" الهندية "بيناراي فيجايان"، ادعاءات قطر الكاذبة حول حصولها على وثيقة منسوبة لحاكم كيرالا بالهند ينتقد فيها أوضاع العمالة الهندية بالإمارات في ظل انتشار كورونا، حسبما أفادت مداد نيوز السعودية.

وثمن "بيناراي فيجايان" جهود حكومة دولة الإمارات في رعاية وحماية جالية ولايته المقيمة على أرضها.

وأوضح حاكم ولاية كيرلا، في بيان لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن حكومة كيرالا حثت منظمات جالياتها في الإمارات على تنسيق الجهود مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من كورونا، مؤكدا أن العلاقة بين ولاية كيرالا والإمارات تمتد إلى عدة عقود منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد" فيجايان" بدور دولة الإمارات في رعاية جميع من يعيش على أرضها ومكذبا كل ما تروجه قطر وأبواقها.