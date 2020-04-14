موسكو تشدد على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية

بحث ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ومستشار المجلس عبد الباسط البدري، التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية في ليبيا.وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن "بوغدانوف أكد خلال اتصالين هاتفيين مع المسؤولين الليبيين على ضرورة إيجاد تسوية وحل سلميين بين الليبيين"، مشددا على ضرورة وقف الاقتتال وتشكيل حكومة موحدة تمثل جميع الليبيين، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها".وشهدت ليبيا في الأيام الماضية، تطورات ميدانية متسارعة، حيث نجحت قوات حكومة الوفاق الوطني بزعامة فايز السراج، في السيطرة على 6 مدن إلى الغرب من العاصمة طرابلس.وأعلنت مواقع تابعة "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قوات "الوفاق" حاولت التقدم للسيطرة على قاعدة "الوطية" الجوية، إلا أن طائرات الجيش صدت الهجوم واستهدفت عدة أرتال كانت في طريقها إلى الهدف.كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي إسقاط طائرة مسيرة تابعة "للوفاق" قرب القاعدة الجوية المذكورة.