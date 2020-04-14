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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

يجنبنا كارثة.. تحرك برلماني لفرض حظر تجوال كامل في شم النسيم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:04 م
الدكتور حسن بسيوني
الدكتور حسن بسيوني
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن استمرار ازدحام المواطنين بالأسواق العامة رغم إعلان العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة فرض حظر تجوال كامل في الأيام المقبلة بدءا من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، والتي يتخللها أيام عيد القيامة وشم النسيم.

وقال بسيوني، في طلبه الإحاطة، إن ما شهدته الأسواق العامة الأيام الماضية، لاسيما سوق العتبة ومنطقة وسط البلد وكذلك الأسواق العامة بالمحافظات، تنذر بوقوع كارثة كبرى، في عدد الإصابات المتوقعة بفيروس كورونا المستجد، في ظل عدم المبالاة من بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية وتهاون بعض رجال الضبط القضائي بأجهزة المحليات، مشيرا إلى وجود مخالفات كبيرة من جانب مختلف طوائف الشعب، للإجراءات الاحترازية بشأن الفيروس، حيث تمتلئ الشوارع والأسواق بالمواطنين بدون كمامات أو أي إجراءات وقائية، وهو ما تم رصده عبر عدد من الصفحات على مواقع "السوشيال ميديا" والمواقع الإخبارية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك عددا من المواطنين انتابهم شعور بالملل في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية، ليقرروا النزول وممارسة حياتهم الطبيعية، رغم التحذير من جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي بالتباعد والمكوث في المنازل، وهو أمر يوصف بعدم المسؤولية، خاصة مع قرب التعافي من الفيروس، محذرا من التهاون في التعامل مع الأمر، حتى لا يكون هناك كارثة، واستشهد بمقولة "معظم النار من مستصغر الشرر".

وأكد أن أن هناك مسؤولية على المواطنين وكذلك مسؤولية على أجهزة الدولة التي عليها تطبيق القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في الأسواق والمناطق العامة، لمنع أي زحام أو تجمعات من شأنها زيادة انتشار الإصابة بالفيروس.

وحذر الدكتور حسن بسيوني من ازدحام أيام أعياد القيامة وشم النسيم، الأسبوع المقبل، حيث استعد عديد من المواطنين بحجز المصايف لقضاء الإجازة بدءا من يوم الخميس المقبل وحتى يوم شم النسيم، ومن المتوقع أن تشهد أيام الأعياد ازدحاما كبيرا من المواطنين في الحدائق والمنتزهات والشواطئ والمصايف والأماكن العامة، ما يتطلب تعاملا استثنائيا من الحكومة مع تلك الأيام، حتى لا يكون هناك كارثة في زيادة نسبة انتشار الفيروس خلالها، مطالبا بفرض حظر تجوال كامل خلال تلك الأيام، بدءا من يوم الخميس وحتى الثلاثاء عقب انتهاء عيد شم النسيم، لمنع أي مواطنين من النزول إلى الحدائق والمتنزهات والشواطئ أو المصايف.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة قيام أجهزة الدولة بدورها في تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، تجنبا لزيادة تفشي الفيروس، كما طالب بزيادة حملات التوعية وتوفير الكمامات والمطهرات بأسعار رمزية، في الشوارع والأماكن العامة لتكون في متناول المواطنين.

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