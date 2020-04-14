«المصريين الأحرار» يطلق مبادرة لتحية الأطباء والتمريض

دشن حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، مبادرة بعنوان "شكرًا_ملائكة_الرحمة"، لتحية الأطباء والممرضين على جهودهم الكبيرة في مواجهة فيروس "كورونا".ودعا الحزب جموع المصريين للخروج إلى شرفات منازلهم يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً والتصفيق الحاد ووضع علم مصر خارج النوافذ أو المباني تحية لجيش مصر الأبيض.وقال الحزب- في بيان له- إن معدن الشعب المصرى الأصيل يظهر في الشدائد ويصون الجميل، ولذلك ننتظر مشاركة واسعة للمبادرة.وأضاف الحزب: "ندعو شعب مصر لنشر فيديوهات المشاركة على صفحات السوشيال ميديا، وإرسالها للحزب لنشرها أيضا لتكون رسالة شعبية بأن جميعنا نساند الأطباء والتمريض في مواجهة الوباء".وأشار إلى أن دول أوروبية وعالمية بادرت في تحية أطباء بلدانهم بعدة طرق راقية، ومصر وشعبها ليسوا أقل من أحد بل أصحاب التاريخ ومعلمين العالم.