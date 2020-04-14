محافظ القاهرة: حظر إقامة موائد الرحمن والندوات الدينية في رمضان

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وطالب المحافظ نوابه ورؤساء الأحياء بإتخاذ كافة الاجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم خاصة وأن هذه الفعاليات تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين.من جهة اخرى، قام محافظ القاهرة، يرافقه اللواء ابراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية بجولة بميدان العتبة وشارع الموسكي لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجمهر والازدحام في ظل مكافحة فيروس كورونا.