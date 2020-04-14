«التخطيط»: 6.1 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، عن تخصيص الحكومة إعتمادات مالية قدرها 6.1 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة التأمين الصحي الشامل، و1.6 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما في إطار موازنة العام المالى القادم 2020-2021.وأضاف مساعد الوزير -في تصريح لـ"الدستور"- أن الخطة الاقتصادية الجديدة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال التوسع في مبادرات تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تم إتاحة 800 مليون جنيه لرفع كفاءة غرف العناية المركزة بمستشفيات الجمهورية بنسبة تقارب الـ 90% مقارنة بالوضع الحالى، بالإضافة إلى رصد 200 مليون جنيه لاستكمال أعمال ميكنة 25% من المستشفيات الجامعية.كما أشار إلى إتاحة الحكومة اعتمادات بقيمة 1.7 مليار جنيه لتحقيق الأمن المائي، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة من خلال التركيز على تنفيذ مشروعات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية الحالية وترشيد الاستهلاك وتطوير الفاقد من مياة الري لزيادة نسبة المجاري المائية من 13% لـ 17%، إلى جانب تخصيص 500 مليون جنيه لرفع تغطية خدمات مياة الشرب من 97.3% لـ 98% على مستوى الجمهورية.