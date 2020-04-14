تعافي 8 حالات جديدة بمستشفى العزل الصحي في الأقصر

أعلن مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا في الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن تعافي 8 حالات جديدة من المصابين بالفيروس، وذلك بعدما أكدت التحاليل المعملية التي اجريت لهم pcr مرتان على مدار 48 ساعة، تحول اصابتهم من ايجابية إلى سلبية.وقال الدكتور وهب الله محمود، رئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى العزل الصحي بإسنا، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة 8 حالات جديدة على التعافي، وذلك من خلال اتباع البروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، هذا إلى جانب اتباع ارشادات منظمة الصحة العالمية.وأضاف لـ"الدستور"، إن المستشفى قد شهد حتى الآن خروج 128 حالة، تعافت تمامًا، وذلك من ثمار ونتائج العمل على مدار 24 ساعة من جانب الفريق الطبي سواء من الأطباء أو التمريض.وأكد أنه تم نقل 5 مصابين بالفيروس إلى نزل الشباب الدولي بمدينة الطود، وذلك بهدف منح طاقة العمل بالمستشفى للحالات الأكثر احتياجًا للرعاية الصحية.