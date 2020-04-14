حبس عاطلين سرقا حقائب السيدات في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة حقائب السيدات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بخطف حقيبة سيدة أثناء سيرها بأحد الشوارع الجانبية مما أسفر عن سحلها، وبمناقشتهما أقرا بأنهما وراء خطف العديد من حقائب السيدات بمنطقة السلام.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من ن.ح تفيد بسرقة حقيبتها وسحلها وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهما وبسؤالهما أقرا بارتكاب العديد من وقائع السرقة وخطف الحقائب السيدات وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.