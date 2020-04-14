ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 119

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 119 حالة.وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية- أن الارتفاع يأتي بعد الإبلاغ عن وفاة مسن يبلغ من العمر 82 عاما بعد تعرضه لمضاعفات جراء اصابته بفيروس كورونا.كما أشارت إلى أن 763 من المصابين البالغ عددهم الإجمالي ما يقرب من 12 ألفا يتلقون العلاج في المستشفيات و7145 يتلقون العلاج في منازلهم و1214 في فنادق مخصصة لعلاج مرضى كورونا.