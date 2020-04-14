الكنيسة: البابا يلتقي الأقباط في العيد عبر صفحة المركز الإعلامي

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يلتقي الأقباط حول العالم يوم عيد القيامة المجيد عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأضاف المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسية في بيان له: "إنه يمكن للأقباط أن يشاركوا في اللقاء من خلال تسجيل فيديو لا يتعدى30 ثانية ويجب أن يتضمن الفيديو اسمك وإيبارشيتك وسؤلا لقداسة البابا تواضروس الثاني".وتابع انه يتم إرسال الفيديوهات عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على أن يكون آخر موعد الرسائل الخميس المقبل.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السبت المقبل قداس عيد القيامة المجيد بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.وعيد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها؛ إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.