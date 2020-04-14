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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الإنتاج الحربي» يوفر كحول إثيلي وكمامات N95 للصحفيين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:51 م
أيمن عبدالمجيد
أيمن عبدالمجيد
الحسين عبيد
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أعرب الكاتب الصحفي، أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن شكره وتقديره، للواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للاستجابة الكريمة والسريعة، لمخاطبة طلب توفير مستلزمات الوقاية والتعقيم للصحفيين وأسرهم، من مطهرات وكمامات بأسعار مخفضة.

وقال عبدالمجيد: يجري التنسيق لتوفير، مستلزمات التطهير، بكمية مناسبة تناسب احتياجات الزملاء وأسرهم، والأسعار على النحو التالي:

أولًا: كحول إيثيلي ٧٠٪؜

١- عبوة ٤ لتر كحول إيثيلي ٧٠٪؜ سعر العبوة ٢٤٠ جنيهًا، بمتوسط ٦٠ جنيهًا للتر.

٢- عبوة ٧٥ مللي ١٠ جنيهات.
٣- ١٠٠ مللي ١٢.٥ جنيه.
٤- ١٢٥ مللي ١٧ جنيهًا.
٥- ١٧٥ مللي ٢٥ جنيهًا.
٦- ٢٥٠ مللي ٣٢ جنيهًا.
٧- لتر ١٠٠ جنيه.

ثانيًا: هاند جيل تركيز ٧٥٪؜
٨- هاند جيل ٧٥ مللي ٩ جنيهات.
١٠- هاند جيل ١٠٠ مللي ١١ جنيهًا.
١٢- هاند جيل ٢٥٠ مللي ٢٥ جنيهًا.
١٣- هاند جيل ٥٠٠ ملي ٤٥ جنيهًا.
١٤- هاند جيل لتر ٩٠ جنيهًا.
ثالثًا: ديتول مطهر
١٥- ٢٥٠ مللي ٢٤ جنيهًا.
١٦- ٥٠٠ مللي ٤٢ جنيهًا.

ثالثًا: الكلور
١٧- كلور ١ لتر ١٢ جنيهًا.
١٨- ٢٥ لتر ١٩٠ جنيهًا، بمتوسط ٧.٥ لتر في العبوة.
رابعًا: مطهر زجاج
١٩- ٥٠٠ مللي ١٢ جنيهًا.
٢٠- عبوة ٥ لتر ٦٠ جنيهًا.

خامسًا: المنظفات
١- منظف أفران ٥٠٠ مللي ١١ جنيهًا.
٢- داوني «منعم ومعطر » ١ لتر ١٤ جنيهًا.

سادسًا: الكمامات
١- كمامة طراز N95 بدون طابة (١٥ جنيهًا).
٢- كمامة طراز N95 طابة (٢٠جنيهًا).


وحتى يتسنى تقدير الكمية المطلوبة للصحفيين وأسرهم، يرجي من الزملاء الراغبين، إرسال رسالة "واتس"، بالنوع والكمية على رقم واتس خاص بلجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وهو: « ‭٠١٠٢ ٦٩١٣٤٣٧‬»
في غضون ٢٤ ساعة على الأكثر، حتى يتسنى لرئيس اللجنة التواصل، لتوفير الكمية بمنفذ النقابة.


كما أشار عبدالمجيد، إلى أن اتصالاته، عبر غرفة المنسوجات، أسفرت عن عرض لتوفير كمامة بأسعار جملة مخفضة، متعددة الاستخدام، حيث تصلح للاستخدام ٥٠ مرة، بالمواصفات التالية:

١- تستخدم ٥٠ مرة.
٢- مقاومة للبكتيريا حتى 50 غسلة.
٣- ثلاث طبقات من القطن، أو طبقتان من القطن. وطبقة من الوتر بروف.

٤- القماش مطاط، بدل الأستك، للمظهر العام.

٥- الإطار الخارجي من أقمشة القطن، الليكرا المطاطة، القماش القطن، تريكو single jersey.

سعر الكمامة، بعد التخفيض، ٣٥ جنيهًا.

ودعا عبدالمجيد من يرى من الزملاء، في تلك العروض أنها مناسبة، وتمثل ميزة، إرسال رسالة بالنوع، الذي يرغب في توافره على رقم واتس اللجنة:
‏«‭٠١٠٢ ٦٩١٣٤٣٧‬».

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