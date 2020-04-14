محمد نجاتي يبيع سارة سلامة لأحمد بدير في «يا أنا يا جدو»

يشارك الفنان محمد نجاتي في مسلسل "يا أنا يا جدو " للنجم أحمد بدير المقرر عرضه علي أحد القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل؛ ويقدم شخصيه تدعي "مرعى" وهو من أسرة متوسطة الدخل وهو شاب صايع ويقيم في حارة شعبية ولكن لديه طموح وأمل بإن يصبح شخص مشهور.أضاف نجاتي في تصريحات لجريدة "الدستور"؛ بأنه ضمن أحداث المسلسل ينظر لمصلحته فقط ويتسبب في زواج شقيقته قشطة والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة سارة سلامة من شخص يكبرها سنًا إلا وهو الفنان أحمد بدير؛ والذي لديه ثروة ضخمة ولكنه يتصف بالبخل الشديد بينما الهدف الرئيسي من إتمام هذا الزواج هو الانتهاز والاستيلاء على أمواله.تدور أحداث مسلسل "يا أنا يا جدو" حول يوسف والذي يقدم هذه الشخصية الفنان طارق صبري وهو حفيد أحد الأثرياء والذي يرغب في ان يرتبط من قشطه ولكن يحدث العديد من المفاجآت وذلك في إطار لايت كوميدي وغيرها.جدير بالذكر بأن مسلسل "يا أنا يا جدو" بطولة الفنان أحمد بدير، محمد نجاتي، سارة سلامة، طارق صبري، مدحت تيخة؛ أحمد سلامة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، محمد الصاوى، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، مايسه الرباط، نرمين ماهر وهو من إنتاج عصام طنطاوي ومن سيناريو وحوار فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.