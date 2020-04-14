«سيد الرجالة الأصلي».. برنامج جديد لـ محمد عدوي في رمضان

يستعد الكاتب الصحفى محمد عدوي، مدير تحرير مجلة أخبار النجوم، لتقديم برنامج "سيد الرجالة الأصلي" على قناة "تي في زوون ".البرنامج فكرة وكتابة محمد عدوي، ويتناول في كل حلقة عالم الرجال وما يخصهم، ويُعرض بداية من أول أيام رمضان ويستعرض فيه عدوي العديد من القضايا التي تخص الرجال ويناصر الرجال ضد تنمر النساء، البرنامج كوميدي ساخر ويستضيف فيه العديد من المشاهير.وقال عدوى عن البرنامج في تصريحات: "البرنامج سيرى النور أخيرًا بعد أكثر من عامين كنت أعده فيهما وهو ليس ضد النساء كما يظن البعض ولكنه يقف في خندق واحد مع الرجال الذين يتعرضون للتنمر من النساء" والبرنامج من إخراج مروان محمد.وسيتم عرض البرنامج في رمضان وهو 30 حلقة وهو التجربة التليفزيونية له كمقدم برامج بعد العديد من البرامج التي كتبها.