مقدمة «صباح البلد»: الازدحام يتنافى مع ما أقرته الدولة ضد كورونا

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مقطع فيديو يظهر الزحام الشديد في منطقة العتبة والموسكي من قبل المواطنين والباعة الجائلين، رغم قرارات الدولة بتقليل التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.واستنكرت الإعلامية هند النعسانى، مشاهد التكدس والزحام الذي ظهر عليه المواطنون والباعة الجائلين رغم قرار الحظر والغلق لمنع التجمعات والزحام والاختلاط بين المواطنين منعا لانتشار وتفشي فيروس كورونا.وأشارت مقدمة "صباح البلد" إلى إن التجمعات تتنافى تماما ما أقرته الدولة المصرية من إجراءات احترازية خلال الفترة الأخيرة لمنع التكدسات والزحام حفاظا على حياة المصريين، منوهة بأن حي الموسكي تمكن من إغلاق 40 ألف محل من محلات الباعة غير المرخصة في الفترة الأخيرة تنفيذا لقرارات الحكومة المصرية لمواجهة التكدسات.