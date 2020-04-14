الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بإدفو

نشب حريق هائل بقرية البياض بمدينة البصلية التابعه لمركز أدفو بأسوان، اليوم الثلاثاء، وامتدت النيران لمساحة ساشعة من الأراضى الزراعية، وجارى السيطرة عليه.وقال العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة البصيله بحرى، لـ"الدستور،: لم يتبين سبب الحادث حتى الآن، وجارى السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية، التى دفعت بـ4 سيارات أطفاء، مشيرًا إلى أنه تم طلب ماكينة مياه من مدينة السباعية، وتم نقلها إلى موقع الحريق.وأكد أن الحريق أمتد من حدود قرية الزويدية حتى البياض بمدينة البصيلية، وأسفر عن حرق عدد من النخيل والزراعات، دون خسائر بشرية، مشيرا إلى أنه يشرف على عملية الإطفاء، رغم أنه خارج قطاعه.