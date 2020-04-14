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الثلاثاء 14 أبريل 2020 الموافق 21 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بإدفو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:46 م
حريق
حريق
أسوان_إسراء توفيق
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نشب حريق هائل بقرية البياض بمدينة البصلية التابعه لمركز أدفو بأسوان، اليوم الثلاثاء، وامتدت النيران لمساحة ساشعة من الأراضى الزراعية، وجارى السيطرة عليه.

وقال العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة البصيله بحرى، لـ"الدستور،: لم يتبين سبب الحادث حتى الآن، وجارى السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية، التى دفعت بـ4 سيارات أطفاء، مشيرًا إلى أنه تم طلب ماكينة مياه من مدينة السباعية، وتم نقلها إلى موقع الحريق.

وأكد أن الحريق أمتد من حدود قرية الزويدية حتى البياض بمدينة البصيلية، وأسفر عن حرق عدد من النخيل والزراعات، دون خسائر بشرية، مشيرا إلى أنه يشرف على عملية الإطفاء، رغم أنه خارج قطاعه.
حريق
حريق
حريق
حريق
حريق
حريق
حريق
حريق
حريق
حريق

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