أحمد وفيق يمدح مخرج مسلسل «النهاية»: الكائن العسل

يشارك الفنان أحمد وفيق في مسلسل النهاية الذي يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، وهو العمل الذي طرح له أمس الإثنين البرومو الرسمي للمسلسل، والذي أثار جدلًا واسعًا وخاصة أنه من نوعية الأعمال الدرامية التي تنتمي إلى الخيال العلمي.وعبّر الفنان أحمد وفيق عن حبه وسعادته بالتعاون مع مخرج المسلسل ياسر سامي، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الكائن العسل ده.. مخرج مسلسل النهاية.. المخرج ياسر سامي".ويشارك في بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف وأحمد وفيق عدد كبير من الفنانين من بينهما ناهد السباعي وسهر الصايغ وعبدالرحيم حسن ومحمد العمروسي وعمرو عبدالجليل ومحمد لطفي وآخرون وهو من تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج ياسر سامي.