تقرير: 1.23 مليار دولار عجز في الحساب الجاري التركي

أكدت صحيفة "تركيش مينت" التركية، أن تركيا سجلت عجزا في الحساب الجاري بقيمة 1.23 مليار دولار في فبراير.وقال البنك المركزي التركي، إن عجز الحساب الجاري للدولة في فبراير وصل إلى 1.23 مليار دولار.وأضاف أن قيمة العجز تخطت توقعات الخبراء ووكالة رويترز الإخبارية، الذي بلغ 0.99 مليار دولار ليصل إلى 1.23 مليار دولار.ففي عام 2019 حققت تركيا فائض في الحساب الجاري قيمته 1.6 مليار دولار، وذلك بسبب انخفاض الاستيراد والاستهلاك لانهيار سعر صرف الليرة وإحجام المواطنين عن الشراء.وقال البنك المركزي إن العجز بلغ 117 مليون دولار في فبراير 2019.وقال البنك: "إن هذا التطور يُعزى بشكل رئيسي إلى زيادة 1.17 مليار دولار في عجز السلع مسجلًا صافي تدفق للخارج قدره 1.9 مليار دولار وزيادة 222 مليون دولار في عجز الدخل الأساسي ليصل إلى 729 مليون دولار".