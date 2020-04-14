بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بعد آمال ببلوغ ذروة «كورونا»

انتعشت معظم أسواق الخليج اليوم الثلاثاء، على أمل أن تكون جائحة فيروس كورونا تقترب من ذروتها، فيما تأخذ الحكومات خطوات أكثر صرامة لاحتواء الوباء.وأضاف المؤشر السعودي الرئيسي واحدا بالمئة ليوقف الخسائر التي استمرت على مدى الجلستين السابقتين، وصعد سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة وسهم الاتصالات السعودية 2.8 بالمئة.وفي دبي، صعد المؤشر 2.9 بالمئة وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.5 بالمئة وكسب سهم بنك دبي الإسلامي 3.6 بالمئة.وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 1.1 بالمئة مع صعود سهم الشركة العالمية القابضة 13.1 بالمئة.وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حث مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البنوك التجارية على استخدام تدابير لرأس المال والسيولة بقيمة 70 مليار دولار دشنها البنك لدعم الاقتصاد خلال تفشي فيروس كورونا.وسعت الإمارات التي سجلت حتى 13 أبريل 4521 حالة إصابة، لكبح انتشار المرض بوقف أنشطة قطاعات حيوية مثل السياحة والنقل بشكل شبه تام.وأعلنت الإمارات حظر التجول ليلا، ومنعت التجمعات العامة الضخمة وأغلقت المدارس والجامعات في مسعى لمنع تفشي الفيروس.وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:السعودية.. ارتفع المؤشر واحدا بالمئة إلى 6875 نقطة.أبوظبي.. زاد المؤشر 1.1 بالمئة إلى 4179 نقطة.دبي.. كسب المؤشر 2.9 بالمئة إلى 1940 نقطة.البحرين.. تقدم المؤشر 1.8 بالمئة مسجلا 1308 نقاط.سلطنة عمان.. كسب المؤشر 1.7 بالمئة إلى 3603 نقاط.الكويت.. قفز المؤشر 4.2 بالمئة مسجلا 5237 نقطة.