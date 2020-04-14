تقرير: استهانة تركيا بكورونا جعلها الأسرع عالميًا في انتشاره

أكدت شبكة "إيه بي سي نيوز" الاسترالية، أن تركيا تفرض الآن قيودًا صارمة على الشعب لوقف التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد.وتابعت أن الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان استهانت بالفيروس وتعاملت معه بلا مبالاة، ما تسبب في تخطي عدد الإصابات لأكثر من 60 ألف إصابة خلال شهر واحد فقط من اكتشاف الحالة الأولى.وأضافت أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ تدابير قاسية مفاجئة مع انتشار فيروس التاجي بسرعة في جميع أنحاء البلاد.وأشارت إلى أن تركيا أعلنت عن اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس في وقت متأخر جدًا، ولكن الآن تقاتل حكومتها فيما بينها ويصاب عشرات الآلاف من الأشخاص مع وفاة المئات، لتصبح أسرع وتيرة في العالم لانتشار الفيروس.