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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«المورد الثقافي» تطلق مبادرة المنح الإنتاجية في الحجر الصحي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:40 م
مؤسسة المورد الثقافي
مؤسسة المورد الثقافي
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أطلقت مؤسسة المورد الثقافي مبادرة المنح الإنتاجية خلال الحجر الصحي لاحتواء فيروس كورونا.

وقالت المؤسسة، في بيان الثلاثاء، إن المبادرة تتيح للجمهور متابعة أعمال فنية وأدبية متنوعة عبر الإنترنت مجانًا ومناقشة أصحابها في جلسات حوارية مباشرة، بالتعاون مع الفنانين والأدباء أنفسهم.

أضافت أن هذه الأعمال تم إنتاجها بدعم من برنامج المنح الإنتاجية أو تم دعم أصحابها، وتمكّن متابعتها من خلال صفحة المورد الثقافي على فيسبوك، كما يمكن المشاركة في جلسات الأسئلة والأجوبة مع الفنانين التي تُبثّ عبر الصفحة بعد أسبوع من نشر كل عمل من خلال "لايف فيديو".

وتنشر الأعمال قبل أسبوع من الجلسات الحوارية المباشرة مع الفنان او الكاتب، ليتسنى للجمهور متابعتها عن كثب وبالتالي مناقشة صاحب العمل في جوانبه الثقافية والتقنية كافة.

وضمن فعاليات المبادرة يشارك الكاتب السوري يامن حسين بمناقشة حول ديوانه الشعري "3439 كم ندبًا إلا السرة".

ويقول حسين "الديوان هو خارطة شعرية مع نقاط علّام للاسترشاد، قد تكون مدنًا أو سواقي أنهار أو ندبة على ساعد اليد، وإرشادات التصرف لرد التحية على الموت، ونصائح إذا ما اضطر الانسان لرفع سبابته إشارةً لنجم أو مجرة".

وحتى الخميس المقبل، سيكون فيلم "جلد" للمخرجة السورية عفراء باطوس، متاحًا عبر الرابط https:vimeo.com407106849، على أن يحدّد لاحقًا موعد الحوار المباشر معها.

في الأسابيع المقبلة ستُتيح المبادرة على صفحة المورد الثقافي على فايسبوك أعمالًا أدبية (شعر، رواية، قصص قصيرة) وفنية متنوعة (مسرح، رقص، أفلام، فنون بصرية) لمبدعين كثر نذكر منها "موت ليلى" لمصمم الرقص اللبناني علي شحرور، "القمر طيف شمس عائد" للفنانة البصرية الفلسطينية نور أبو عرفة، ديوان شعر "ذهان الفتاة س" للكاتبة الفلسطينية السورية رنا زيد، عرض "الدرجة الأولى" للمسرحي السوري ريمي سرميني، "ابن فدائي في موسكو" لمصممة الرقص الفلسطينية فرح صالح.

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