اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الوزراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسته ومشاركة اعضاء اللجنة، لبحث مستجدات الأوضاع.ومن المرتقب إعلان قرارات احترازية جديدة في مواجهة أي تجمعات عشوائية، ما يؤدي بدوره لنسف المجهودات غير المسبوقة، التي تنفذها الدولة لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وكان مدبولي قد أجرى في الصباح الباكر جولة تفقدية في عدد من المصانع بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقا لتعليمات الرئيس السيسي، المشددة.