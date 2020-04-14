السعودية: 435 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5369.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن هناك 8 حالات وفيات لغير سعوديين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 83، مشيرا إلى شفاء 84 حالة، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 889.وأوضح العالي، أنه لا دليل على تأثير حرارة الصيف في الحد من كورونا، محذرا من الانجرار خلف الإشاعات حول الفيروس.وأضاف أن الرفع المبكر للحظر قد يكون سلبيا، وأن تقييم الوضع مستمر يوميا.وكان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن أمس الإثنين، أن أعداد مصابي كورونا تضاعفت تقريبًا خلال أسبوع، ما يشكل تحديًا للجميع.