بـ18 مليون جنيه.. رفع كفاءة الطريق الزراعى بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل، بالبدء في أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى بداية من كوبري صينية المطار وحتى أمام وادى دجلة، مشددًا علي الانتهاء من كافة الأعمال بالطريق خلال 10 أيام، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والشوارع ورفع المعاناة عن المواطنين.من جانبها، أوضحت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، أنه وفقا لتوجيهات المحافظ تم البدء فورًا في أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي، مشيرةً إلى أن الأعمال تقام علي قدم وساق، وسيتم استغلال فترة حظر التجوال في الانتهاء من جميع الأعمال في الفترة المحددة، لافتةً إلى أن التكلفة المبدئية لجميع الأعمال ستبلغ 18 مليون جنيه.