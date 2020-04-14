تابوت توت عنخ آمون الذهبي يستعد إلى الوصول للمتحف الكبير

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية أن النعش الذهبي للملك توت عنخ آمون يستعد لمغادرة مقبرته في وادي الملوك بالأقصر نحو مقره الجديد في المتحف المصري الكبير.وتابعت أن العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المخطط له والذي تسير به الأعمال على قدم وساق، موضحة أن الخبراء يقومون الآن بترميم أغلفة النعش الرائع للملك الصبي، وقناع الموت، والكنوز الأخرى وهم في انتظار الانتهاء تمهيدًا لنقلها إلى المتحف، الذي يجري بناؤه بالقرب من أهرامات الجيزة.وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعول كثيرًا على المتحف لتعويض قطاع السياحة الذي تضرر من انتفاضة الربيع العربي وما تبعها من عدم استقرار سياسي واقتصادي، بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا.