أمريكا تتفاوض على عقود لتخزين 23 مليون برميل من النفط

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تتفاوض على عقود مع تسع شركات طاقة لتخزين مايصل إلى نحو 23 مليون برميل من النفط المنتج محليا في احتياطي الخام الاستراتيجي للبلاد.وشرعت الوزارة في خطة لتأجير مساحة إلى الشركات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كوسيلة لمساعدة الشركات التي تعاني من تهاوي أسعار النفط بعد أن أخفق الكونجرس في تمويل خطة أخرى لشراء النفط من أجل الاحتياطي.وقالت الوزارة -خلال بيان لها اليوم الثلاثاء- إن معظم التسليمات سيتم تلقيها في شهري مايو ويونيو مع بعض الشحنات المحتملة في شهر أبريل أيضًا.