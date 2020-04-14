اليوم.. «المركزي» يربط ودائع بقيمة 30 مليار جنيه

يربط اليوم البنك المركزي المصري، ودائع بمعدل ثابت بقيمة اجمالية تبلغ 30 مليار جنيه لأجل 7 أيام، بعائد 9.75%.ويقر المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.