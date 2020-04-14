اليوم.. «المركزي» يربط ودائع بقيمة 30 مليار جنيه
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:14 ص
راندا التونيطباعة
يربط اليوم البنك المركزي المصري، ودائع بمعدل ثابت بقيمة اجمالية تبلغ 30 مليار جنيه لأجل 7 أيام، بعائد 9.75%.
ويقر المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.
ويقر المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.